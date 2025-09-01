Василие Мицич, скорее всего, избежал серьезной травмы и сможет принять участие в игре с Турцией

Защитник не доиграл матч против Чехии, получив удар по ребрам. После матча сам Мицич и главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич подтвердили готовность баскетболиста к последующим матчам. Сербы встретятся с турками в борьбе за 1-е место в группе А.