Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19-летний «винг» Динк Пэйт пройдет просмотр в «Никс»

19-летний «винг» (203 см) оформил контракт по схеме Exhibit 10 и присоединится к тренировочному лагерю «Никс».

Источник: Спортс"

Пэйт готовился к НБА в G-лиге, выступая за «Игнайт» и «Мехико». Баскетболист набирал 10,1 очка и 5,2 подбора (40,7% с игры, 25,8% из-за дуги) в прошедшем сезоне.

Игрок не был выбран на драфте-2025.