Эйжа Уилсон и Аланна Смит стали — «Лучшие игроки оборонительного плана» сезона-2025 женской НБА

Впервые в истории лиги награду разделили сразу две игрока — обе баскетболистки получили по 29 голосов. Ближайший преследователь, Гэбби Уильямс набрала 9 голосов.
Аланна Смит, помогла «Миннесоте» достичь рекордного рейтинга эффективности защиты — 97,5. Также она заняла второе место по сумме перехватов и блок-шотов (135), третье место по блокам за игру (1,9) и по общему числу блоков (80).
Эйджа Уилсон лидировала в лиге по блокам за игру (2,3), общему числу подборов (407) и сумме перехватов и блоков (156). Она также заняла второе место по общему числу блоков (92) и по среднему числу подборов за игру (10,2).