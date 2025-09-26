Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лейкерс» продлили соглашение с Джей Джеем Редиком

Генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка объявил, что клуб решил продлить договор с 41-летним специалистом. Детали новой сделки пока не разглашаются.

Прошлый сезон стал для Редика дебютным в тренерской карьере. Под его руководством «Лейкерс» завершили регулярный сезон с результатом 50−32, заняв 3-е место на Западе, но уступили в первом раунде плей-офф «Миннесоте».

Пелинка заявил, что клуб хотел закрепить за Редиком роль своего «баскетбольного лидера» на будущее и предложил ему долгосрочную сделку, которая выходит за рамки сезона-2027/28, на который он уже был подписан.

Новая сделка продлит 4-летнее соглашение, которое Редик подписал в июне 2024 года.