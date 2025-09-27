Ричмонд
Обозреватель Тим Каваками о ситуации Куминги: «Удивлен, что запасной игрок вот так травит “Уорриорз”

Следящий за калифорнийским клубом обозреватель Тим Каваками считает странным, что «Уорриорз» в межсезонье-2025 настолько зависят от игрока, который выходит со скамейки.

Источник: Спортс"

«Удивлен, что игрок, которого в лиге все считают запасным, вот так травит “Уорриорз”. Человек со скамейки издевается над клубом. Но так получилось, что Куминга — единственная возможность для них значительно прибавить через обмен.

Один человек сказал так: «Для запасного игрока это просто невероятно». Невероятно, что запасной игрок заставил «Уорриорз» пройти через все это", — заявил Каваками.

«Голден Стэйт» все еще не договорился с Кумингой о продлении контракта. Клуб ожидает разрешения ситуации с форвардом, чтобы заполнить 6 оставшихся мест в ростере команды.