Журналист ESPN Дэйв Макмэнамин: «Окружение Леброна попросило руководство “Лейкерс” проявлять осторожность к игроку»

«План таков: Леброн посетит первую тренировку “Лейкерс” во вторник, но его участие на площадке будет ограничено. Окружение игрока попросило руководство команды проявлять максимальную осторожность и смотреть на сезон в долгосрочной перспективе», — сообщил Дэйв Макменамин.

Источник: Спортс"

40-летний Леброн Джеймс готовится к своему 23-му сезону в НБА. В прошлом сезоне баскетболист провел 70 матчей в составе «озерников», набирая в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи за 35 минут на площадке.