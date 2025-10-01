Джонатан Куминга подпишет контракт с «Голден Стэйт» (48,5 млн на 2 года)

Переговоры с Кумингой длились все межсезонье. Ограниченно свободный агент отклонил несколько вариантов контрактов с «Голден Стэйт», в том числе трехлетний договор на 75 млн долларов, так как в нем предусматривалась опция команды, а не игрока.
Если бы Куминга подписал квалификационное предложение, то получил бы в следующем году 15 млн долларов. При этом «Голден Стэйт» не имел бы права его обменять.
Теперь ожидается, что «Уорриорс» обменяют Кумингу после того, как тот будет доступен для трейда (в январе).