Джонатан Куминга подпишет контракт с «Голден Стэйт» (48,5 млн на 2 года)

Переговоры с Кумингой длились все межсезонье. Ограниченно свободный агент отклонил несколько вариантов контрактов с «Голден Стэйт», в том числе трехлетний договор на 75 млн долларов, так как в нем предусматривалась опция команды, а не игрока.