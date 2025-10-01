Ричмонд
Нафиса Коллиер: «У нас худшее в мире руководство»

"На данный момент у нас худшее в мире руководство. Оно пытается избежать ответственности, подавляя голоса недовольных с помощью штрафов. Меня не волнуют штрафы. Я боюсь за будущее нашего спорта.

Спросила Кэти Энгельберт, как она планирует изменить ситуацию с зарплатами молодых звезд, таких как Кейтлин Кларк, Энджел Риз, Пейдж Бекерс, которые приносят лиге огромные доходы, но получают так мало в первые 4 года.

Она сказала, что Кэйтлин должна быть благодарна за 60 миллионов с рекламных контрактов, которых не было бы без платформы, которую ей предоставляет женская НБА«, — рассказала форвард “Миннесоты”.

«Мне жаль, что Нафиса так характеризует наши разговоры и мое лидерство, но даже с учетом наших разногласий, моя приверженность этой работе и защите игроков остается непоколебимой», — заявила комиссионер.

«Слова Кэти отвратительны», — прокомментировала ситуацию центровая «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон.