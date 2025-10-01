Ричмонд
Скотти Барнс: «Мы определенно рассчитываем попасть в плей-офф и выиграть там несколько матчей»

"Я думаю, что настроение команды такое… мы всегда стараемся выходить и выигрывать. Конечно, бывают разные ситуации — травмы, обмены, много всего происходит, и это влияет на результат.

Источник: Спортс

Но мы всегда будем стремиться побеждать. Наша цель — выигрывать каждый матч.

Определенно рассчитываем попасть в плей-офф и выиграть там несколько матчей. Это тот минимум, которого мы должны достичь, учитывая наш талант", — заявил Скотти Барнс.