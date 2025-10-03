Ричмонд
Софи Каннингем о женской НБА: «Смотреть матчи неинтересно — все тупо пытаются убить друг друга. Только так здесь можно выжить»

Баскетболистка «Индианы» считает, что следующей весной велика вероятность локаута.

"Меня достала наша лига, им пора что-то сделать и проявить уже себя с лучшей стороны. Все наше руководство, на всех уровнях должно нести какую-то ответственность. Как мне кажется, в женской НБА немало людей на руководящих должностях, которые, возможно, действительно весьма неплохие бизнесмены, но они ни черта не смыслят в баскетболе, и это нужно менять.

Смотреть матчи неинтересно, потому что все тупо пытаются убить друг друга, ведь только так можно выжить, иначе получишь травму", — заявила Каннингем.