Джонатан Куминга вколотил постер-данк через Джейка Ларэвиа

Во второй четверти предсезонного матча «Голден Стэйт» — «Лейкерс» Дрэймонд Грин дальним пасом отправил Джонатана Кумингу в атаку после неудачной попытки аллей-упа от «Лос-Анджелеса».

Куминга не заметил сопротивления Джейка Ларэвиа и завершил эпизод мощным броском сверху.

По итогам игры 23-летний форвард «Уорриорс» записал на свой счет 13 очков и 6 передач при 5 потерях.

«Голден Стэйт» потерпел поражение в матче — 116:126.