Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лука Дончич планирует принять участие в матче против «Финикса»

По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, 26-летний словенский разыгрывающий планирует принять участие в матче «озерников» против «Финикса». Эта игра станет его дебютом в текущей предсезонке.

Макменамин также сообщил, что главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Реддик подтвердил участие Дончича в двух из трех последних предсезонных матчей команды.

Предсезонный матч «Лейкерс» против «Санз» состоится 15 октября в 05.00 по московскому времени.