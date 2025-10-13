Лука Дончич планирует принять участие в матче против «Финикса»

Макменамин также сообщил, что главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Реддик подтвердил участие Дончича в двух из трех последних предсезонных матчей команды.
Предсезонный матч «Лейкерс» против «Санз» состоится 15 октября в 05.00 по московскому времени.
По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, 26-летний словенский разыгрывающий планирует принять участие в матче «озерников» против «Финикса». Эта игра станет его дебютом в текущей предсезонке.
Макменамин также сообщил, что главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Реддик подтвердил участие Дончича в двух из трех последних предсезонных матчей команды.
Предсезонный матч «Лейкерс» против «Санз» состоится 15 октября в 05.00 по московскому времени.