Шэмс Чарания: «Решение Янниса будет основано на игре команды и первые несколько недель сезона будут критически важны»

При этом, насколько мне известно, эти шаги никак не влияют на самого Янниса. Финальное решение о своем будущем он примет самостоятельно, ориентируясь на игру команды, а первые недели сезона будут особенно важны, чтобы понять, на каком уровне находятся «Бакс» в НБА и в Восточной конференции", — сказал инсайдер Шэмс Чарания.