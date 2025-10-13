Ричмонд
Шэмс Чарания: «Решение Янниса будет основано на игре команды и первые несколько недель сезона будут критически важны»

«Ясно, что “Бакс” делают все возможное, чтобы Яннис чувствовал себя максимально комфортно и был в наиболее благоприятных условиях. Подписание Алекса Адетокумбо является частью этой стратегии — в клубе стараются учесть каждую деталь.

Источник: Спортс"

При этом, насколько мне известно, эти шаги никак не влияют на самого Янниса. Финальное решение о своем будущем он примет самостоятельно, ориентируясь на игру команды, а первые недели сезона будут особенно важны, чтобы понять, на каком уровне находятся «Бакс» в НБА и в Восточной конференции", — сказал инсайдер Шэмс Чарания.