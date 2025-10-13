Ричмонд
ESPN назвал Топ-10 лучших трио в НБА на данный момент

Как утверждают составители рейтинга, анализ трех лучших игроков помогает оценить текущий уровень и перспективы команды. При этом учитывались текущая ценность игроков, их потенциал и шанс остаться в клубе в среднесрочной перспективе.

Источник: Спортс"

1. Шэй Гилджес-Александер, Джейлен Уильямс, Чет Холмгрен («Оклахома-Сити»);

2. Никола Йокич, Джамал Мюррэй, Аарон Гордон («Денвер»);

3. Донован Митчелл, Дариус Гарлэнд, Эван Мобли («Кливленд»);

4. Джейлен Брансон, О Джи Ануноби, Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»);

5. Дайсон Дэниэлс, Джейлен Джонсон, Заккари Рисаше («Атланта»);

6. Кейд Каннингем, Рон Холланд, Осар Томпсон («Детройт»);

7. Алперен Шенгюн, Амен Томпсон, Рид Шеппард («Хьюстон»);

8. Энтони Эдвардс, Джейден Макдэниелс, Джулиус Рэндл («Миннесота»);

9. Паоло Банкеро, Десмонд Бэйн, Франц Вагнер («Орландо»);

10. Де’Аарон Фокс, Дилан Харпер, Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).