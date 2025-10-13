Ричмонд
Алек Питерс: «Не понимаю игроков, которые жалуются на расписание. Это часть нашей работы»

«Мне нравится такой график. Не понимаю игроков, которые жалуются на расписание или говорят, что устали. Это часть нашей работы. Это то, чем мы занимаемся, за это нам платят, и это благословение — иметь возможность показывать свои навыки перед таким количеством людей. Мне все равно, если мы играем сегодня, а потом снова завтра. Это наша работа, и мы должны получать от нее удовольствие», — сказал Питерс.

В рамках Евролиги «Олимпиакос» 14 октября примет «Анадолу Эфес», а 16-го сыграет с «Маккаби» в Белграде.