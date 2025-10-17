Майкл Портер о Егоре Дёмине: «Он будет действительно хорош, особенно если перенесет свои навыки разыгрывающего на профессиональный уровень»

"Дёмин надежный, цельный игрок. Он будет действительно хорош.
С учетом его габаритов на его позиции, если он сможет перенести свои навыки разыгрывающего на профессиональный уровень, то будет настоящей проблемой", — поделился форвард.
Чемпион НБА из «Денвера» перешел в «Бруклин» этим летом.
