Майкл Портер о Егоре Дёмине: «Он будет действительно хорош, особенно если перенесет свои навыки разыгрывающего на профессиональный уровень»

Чемпион НБА из «Денвера» перешел в «Бруклин» этим летом.

Источник: Спортс"

"Дёмин надежный, цельный игрок. Он будет действительно хорош.

С учетом его габаритов на его позиции, если он сможет перенести свои навыки разыгрывающего на профессиональный уровень, то будет настоящей проблемой", — поделился форвард.