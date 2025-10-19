Кендрик Перкинс: «Купер Флэгг завершит сезон в Топ-25 лучших игроков НБА. Талант поколения»

"Он слишком высокий, слишком атлетичный. И на протяжении большей части матчей Джейсон Кидд будет упрощать задачу — они будут постоянно меняться в защите, все на всех.
Этот парень умеет накрывать оппонентов, преследовать их, а затем накрывать. Думаю, именно таким он запомнится", — заявил чемпион НБА.
Во многих предсезонных рейтингах 18-летний Флэгг был за пределами Топ-50 НБА.
«Купер Флэгг завершит сезон в Топ-25 лучших игроков НБА. Он умеет играть в чертов баскетбол. Талант поколения», — заключил эксперт.