Кендрик Перкинс: «Купер Флэгг завершит сезон в Топ-25 лучших игроков НБА. Талант поколения»

Эксперт считает, что у новичка «Далласа» не возникнет проблем с игрой в обороне на профессиональном уровне.

Источник: Спортс"

"Он слишком высокий, слишком атлетичный. И на протяжении большей части матчей Джейсон Кидд будет упрощать задачу — они будут постоянно меняться в защите, все на всех.

Этот парень умеет накрывать оппонентов, преследовать их, а затем накрывать. Думаю, именно таким он запомнится", — заявил чемпион НБА.

Во многих предсезонных рейтингах 18-летний Флэгг был за пределами Топ-50 НБА.

«Купер Флэгг завершит сезон в Топ-25 лучших игроков НБА. Он умеет играть в чертов баскетбол. Талант поколения», — заключил эксперт.