Кевин Дюрэнт принизил значение защиты для победы в чемпионате: «Надо попадать по кольцу»

Но если мы говорим о победах на высоком уровне против лучших из лучших, этого недостаточно в баскетболе.
Надо отправлять мяч в корзину. Поэтому я и работаю над своей игрой так много«, — заявил форвард “Рокетс”.
"Если хочешь выиграть чемпионат, нужно попадать по кольцу. Игра в защите? Мы можем поставить сюда любого из вас, будете пластаться влево и вправо, на согнутых ногах, не трогая мяч. Это просто.
