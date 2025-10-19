Кендрик Перкинс: «Бэм Адебайо не доиграет сезон в “Майами”

«Бэм Адебайо не будет носить форму “Майами” в конце этого года. Он не доиграет сезон в “Хит”. Я считаю, что время пришло. “Майами” сейчас даже не близок к команде плей-офф. Я никогда не хочу сомневаться в Эрике Споэльстре, но их состав откровенно слабый. Бэм находится на том этапе карьеры, когда ему нужно выступать за команду-претендента на титул», — заявил Перкинс.