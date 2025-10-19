Ричмонд
Кендрик Перкинс: «Бэм Адебайо не доиграет сезон в “Майами”

Источник: Спортс"

«Бэм Адебайо не будет носить форму “Майами” в конце этого года. Он не доиграет сезон в “Хит”. Я считаю, что время пришло. “Майами” сейчас даже не близок к команде плей-офф. Я никогда не хочу сомневаться в Эрике Споэльстре, но их состав откровенно слабый. Бэм находится на том этапе карьеры, когда ему нужно выступать за команду-претендента на титул», — заявил Перкинс.

В прошлом сезоне «Хит» заняли 10-е место на Востоке с результатом 37−45 и пробились в плей-офф через плей-ин. Там они ничего не смогли противопоставить «Кливленду» (0−4) и второй сезон подряд вылетели на стадии первого раунда.

28-летний Адебайо выступает за «Майами» на протяжении всей своей карьеры (8 сезонов). В прошлой «регулярке» он принял участие в 78 играх и в среднем набирал 18,1 очка, 9,6 подбора и 4,3 передачи при 48,5% попаданий с игры.