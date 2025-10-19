Яннис Адетокумбо: «Мой соревновательный дух важнее всего. Хочу побеждать, а не сидеть в зоне комфорта»

Я прекрасно знаю, как будет проходить игра. Хорошо знаю всех на арене. Но это зона комфорта. Я стараюсь выходить из нее, потому что понимаю, что именно в этом поле преуспеваю. И я хочу продолжать в том же духе, хочу делать так, чтобы чувствовать себя некомфортно. Мне не хочется оставаться в зоне комфорта«, — заявил многолетний лидер “Бакс”.