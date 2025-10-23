Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Майами» и Джимми Батлер договорились о сокращении суммы штрафов игрока на 50%

По информации журналиста Sun Sentinel Айры Уиндермана, представители баскетболиста и клуба достигли соглашения по штрафам и удержанной зарплате за прошлый сезон, общей суммой около 6 млн долларов — стороны согласовали выплату лишь половины этой суммы.

Источник: Спортс"

Журналист отметил, что сделка устроила обе стороны: «Хит» имели право наложить штрафы, а Батлер справедливо оспаривал их размер до своего февральского обмена в «Голден Стэйт». При этом одно из наказаний Батлера было отменено этим летом.