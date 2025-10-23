Ричмонд
Кендрик Перкинс: «Сперс» должны заплатить Вемби 1 миллиард за 5 лет. Все наличкой"

Француз набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в первом матче за 8 месяцев, «Сперс» разгромили «Мэверикс» с разницей 33 очка.

Источник: Спортс"

«Сперс» должны заплатить Вемби 1 миллиард за 5 лет. Все наличкой", — отреагировал эксперт в соцсетях.

«Это что-то нереальное», — написал бывший центровой НБА Демаркус Казинс.

«Сан-Антонио» в порядке", — констатировал экс-игрок техасцев Руди Гэй.