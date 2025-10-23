Шакил О’Нил: «Джоэл Эмбиид больше не претендует на звание главного центрового НБА»

Надеялся, что Эмбиид разозлится и будет доминировать, но этого не произошло. Когда я говорю что-то игрокам, то просто пытаюсь их мотивировать. А они принимают это на свой счет. Когда вы отвечаете на мои высказывания «Шак такой, Шак сякой», мне сразу понятно, что передо мной мягкотелый человек. М-я-г-к-и-й, мягкий", — считает прославленный центровой НБА.