31 очко Девина Букера помогло «Финиксу» вернуться с «-20» в матче с «Сакраменто»

Разыгрывающий Деннис Шредер набрал 14 очков, 7 передач и 2 перехвата в первой игре за «Сакраменто». Расселл Уэстбрук получил 19 минут со скамейки запасных, на его счету 6 очков (2 из 8 с игры, 0 из 2 из-за дуги, 2 из 3 с линии), 6 подборов, 1 передача и 1 блок-шот.