Стефон Касл о Вембаньяме: «Лучший игрок НБА»

Центровой «Сан-Антонио» набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в победном матче против «Далласа», француза опекали Энтони Дэвис и Дерек Лайвли.

Источник: Спортс

"Лучший игрок НБА.

Я не удивлен такой его игре. Не суть важно, кто ему противостоял. У всех были бы те же проблемы. Ну да, у «Мэверикс» хорошие оборонительные игроки, но атака сегодня превзошла защиту«, — заявил защитник “Сперс”.