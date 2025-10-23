Стефон Касл о Вембаньяме: «Лучший игрок НБА»

"Лучший игрок НБА.
Я не удивлен такой его игре. Не суть важно, кто ему противостоял. У всех были бы те же проблемы. Ну да, у «Мэверикс» хорошие оборонительные игроки, но атака сегодня превзошла защиту«, — заявил защитник “Сперс”.
Центровой «Сан-Антонио» набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в победном матче против «Далласа», француза опекали Энтони Дэвис и Дерек Лайвли.
