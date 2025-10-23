Ричмонд
«Позорное начало». «Хоукс» позволили «Рэпторс» установить рекорд клуба по очкам в первом матче сезона

В первой игре «регулярки» канадцы разгромили «Атланту» — 138:118. Этот результат стал рекордным для клуба в плане результативности в первом матче сезона.

Форварды Ар Джей Барретт (25) и Скотти Барнс (22) и защитник Грэйди Дик (21) со скамейки стали основными «скорерами» «Рэпторс» в этом матче.

Игроки «Хоукс» были обескуражены результатом.

«Не думаю, что из этого матча можно извлечь что-то положительное. Позорное начало. Мы не смогли сыграться основной пятеркой в “предсезонке”. Было видно, что пока игра не строится.

Но у нас есть немного времени, мы наберем ход.

Надо понять, как быстрее вписать новобранцев. Разобраться, как часто им требуется мяч в нападении и прочие моменты. Но результаты нужны прямо сейчас. В лиге помнят только недавние успехи", — заключил разыгрывающий Трэй Янг (22 + 5 передач, 1 из 7 трехочковых).

«Всей ротации нужно быть лучше. Не надо мудрить. Нужно просто играть лучше, чем сегодня. Все просто», — заявил форвард Джейлен Джонсон.