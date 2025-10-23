Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джей Джей Редик о здоровье Луки Дончича: «Он в порядке, ничего серьезного»

Словенский разыгрывающий провел 41 минуту (43 очка) на паркете в первом матче сезона и испытал неприятные ощущения во внутренней части бедра под конец. С Дончичем долго работали медики команды после матча.

Источник: Спортс"

«Кажется, он в порядке. Не думаю, что там что-то серьезное. С ним еще поработали с утра, мы не проводили длительную тренировку, но он в ней участвовал», — поделился главный тренер.

Следующим соперником команды станет «Миннесота».