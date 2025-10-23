Ричмонд
Энтони Дэвис о неудачном дебюте Флэгга: «Огромное внимание, волнение перед дебютом. Он будет в порядке»

Первый номер драфта-2025 набрал 10 очков при 4/13 с игры в первом для себя матче. «Мэверикс» потерпели домашнее поражение от «Сперс» — 92:125.

«Матч номер один, а он все еще новичок. У меня в дебюте то же самое вышло. В предсезонке все было нормально, но вот приходит время первой игры, полная арена, трансляция по национальному телевидению… Не знаю, ведет ли он социальные сети, но там везде было примерно так: “Купер Флэгг — первый номер драфта, ему предстоит матч против Вемби”. Ну и так далее.

Трудно все это игнорировать. Не знаю, цепануло ли это его. Но в итоге сказалось это волнение перед первой игрой. Когда придет время серьезных дел, он будет в порядке«, — считает бигмен “Далласа”.