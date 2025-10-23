Джей Джей Редик о поражении от «Уорриорз»: «Не закрывали “снайперов” в быстрых атаках. Это было 2-й главной задачей на матч»

"Поощряю здоровое обсуждение, вопросы и предложения от него. Хотел бы активного диалога в каждой сессии. Надо включаться каждый раз, когда у кого-либо есть вопросы или советы. Все было отлично.
В матче мы плохо справлялись с опекой «снайперов» соперника в их быстрых атаках после перехода из защиты. Бадди Хилд забросил 2 таких дальних во второй половине. Стеф Карри реализовал один прямо перед нашей скамейкой.
Задача быстрее находить их в таких ситуациях обозначалась 2-й главной. Нам надо подчистить игру, снова проговорить цели. Обсудили это на просмотре", — рассказал главный тренер.