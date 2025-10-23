Андрей Кириленко: «Мы живем в эпоху трех величайших игровиков — Джеймса, Месси и Овечкина. Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности»

«Если перейти к самому сезону, то нельзя забывать, что каждый домашний матч “Лейкерс” будет рассматриваться как потенциально прощальный для Леброна Джеймса. Конечно, Король так просто заканчивать не будет, но цены на билеты будут повышаться с каждым разом.
Не надо забывать, что мы живем в эпоху трех величайших игровиков — Джеймса, Лео Месси и Саши Овечкина. Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности. Интересно будет глянуть, как сможет себя проявить максимально мотивированный Лука Дончич", — написал президент РФБ Андрей Кириленко.