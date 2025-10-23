Ричмонд
Кевин Лав отреагировал на аресты Розира и Биллапса ироничным постом в соцсетях

Кевин Лав опубликовал в соцсетях коллаж на основе вирусного фото с концерта Coldplay. Напомним, летом этот снимок стал мемом после того, как во время камеры поцелуев в кадре случайно оказались CEO компании Энди Байрон и руководитель HR-отдела Кристин Кэбот, чей роман стал достоянием общественности именно в этот момент.

Источник: Спортс"

Подпись Лава к посту гласила: «NO (Draft) KINGS!!!», где он обыграл название букмекерской компании DraftKings.