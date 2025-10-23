Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»

31-летний разыгрывающий покинул матч против «Барселоны» уже в начале первой четверти из-за травмы подколенного сухожилия. После этого Уильямс-Госс не смог продолжить игру и больше на площадке не появлялся. Степень серьезности травмы пока неизвестна.