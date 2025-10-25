Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ви Джей Эджкомб о матче против Кона Книппела: «Сравнение — вор радости, чувак. Моя главная цель — просто выйти и победить»

"Каждая игра одинакова. Я не пытаюсь себя с ними сравнивать. Сравнение — вор радости, чувак, так что я просто пытаюсь быть счастливым на площадке. Я пытаюсь получать удовольствие. Я не волнуюсь из-за какого-то конкретного игрока.

Источник: Спортс"

В их команде много хороших баскетболистов, и моя главная цель — просто выйти и победить, если честно. Это для меня главное. Я не сравниваю себя с другими игроками с моего драфта, или что-то в этом роде", — сказал 3-й пик драфта-2025.

В своем первом домашнем матче «Филадельфия» встретится с «Шарлотт», который в первой игре сезона набрал 136 очков против «Бруклина» и одержал победу. Игрок, выбранный на драфте сразу после Эджкомба, Кон Книппел, набрал 11 очков при 4 точных бросках из 6 и сделал 5 подборов.