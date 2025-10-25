Ричмонд
Майкл Мэлоун: «Я точно не бросил тренерскую работу»

Экс-главный тренер «Денвера» назвал вещь, по которой более всего скучает, оставаясь без команды.

«Дух товарищества. Моя дочь задала мне тот же вопрос: “Чего тебе не хватает без тренерской работы?” Я привык бороться за победы, мне нравится что-то строить, готовиться к чему-то, быть дисциплинированным. Но самое главное, чего мне не хватает — это быть частью чего-то гораздо большего, чем я сам.

Находиться в раздевалке с игроками, быть с тренерским штабом, праздновать важную победу. Я люблю свою жену. Люблю своих детей. Люблю своих собак. Но я очень скучаю по духу товарищества, по атмосфере раздевалки, по командной работе. И с нетерпением жду возвращения к этому.

Я точно не забросил тренерскую работу. Тренерское мастерство у меня в крови; это у меня от отца. Буду рад снова вернуться к тренерской работе и наставничеству", — заявил Мэлоун.