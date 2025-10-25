Ричмонд
Домантас Сабонис стал автором победного броска в матче с «Ютой»

Центровой «Сакраменто» исполнил победный бросок на последних секундах матча против «Юты» (105:104).

Литовец добавил мяч в корзину после подбора в нападении при «-1» за 6,4 секунды до сирены. В его активе 12 очков и 12 подборов при 6/9 с игры за 37 минут.

Сабонис пропустил стартовую встречу сезона из-за травмы.