Уго Гонсалес: «Как я стал отличным защитником? Брансон отгрузил нам 30 очков, так что сегодня не тот день, чтобы говорить, что я отличный защитник»

19-летний испанец дебютировал в НБА во встрече с «Нью-Йорком» и провел на паркете 22,5 минуты. За это время он отметился 6 очками (3 из 6 с игры), 4 подборами, 1 передачей и 2 перехватами.
«Селтикс» уступили «Никс» (95:105).
«Как я стал отличным защитником? Джейлен Брансон отгрузил нам 30 очков, так что сегодня не тот день, чтобы говорить, что я отличный защитник», — сказал Гонсалес.
