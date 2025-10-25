Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уго Гонсалес: «Как я стал отличным защитником? Брансон отгрузил нам 30 очков, так что сегодня не тот день, чтобы говорить, что я отличный защитник»

«Как я стал отличным защитником? Джейлен Брансон отгрузил нам 30 очков, так что сегодня не тот день, чтобы говорить, что я отличный защитник», — сказал Гонсалес.

19-летний испанец дебютировал в НБА во встрече с «Нью-Йорком» и провел на паркете 22,5 минуты. За это время он отметился 6 очками (3 из 6 с игры), 4 подборами, 1 передачей и 2 перехватами.

«Селтикс» уступили «Никс» (95:105).