Скотти Барнс отправил Янниса Адетокумбо на паркет и пофлексил перед ним после забитого мяча

Во встрече между «Милуоки» и «Торонто» Скотти Барнсу удалось продавить Янниса Адетокумбо в одном из эпизодов, после чего грек повалился на паркет. Форвард «Рэпторс» успешно завершил атаку и пофлексил мышцами перед Адетокумбо.