Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скотти Барнс отправил Янниса Адетокумбо на паркет и пофлексил перед ним после забитого мяча

Во встрече между «Милуоки» и «Торонто» Скотти Барнсу удалось продавить Янниса Адетокумбо в одном из эпизодов, после чего грек повалился на паркет. Форвард «Рэпторс» успешно завершил атаку и пофлексил мышцами перед Адетокумбо.

По итогам встречи Барнс принес своей команде 17 очков, 5 подборов и 3 передачи. Суперзвезда «Бакс» ответил 31 очком, 20 подборами и 7 передачами.

«Милуоки» выиграл матч — 122:116.