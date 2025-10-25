«Нам надо двигаться дальше». «Портленд» разгромил «Голден Стэйт» в первом матче под руководством Сплиттера

Исполняющим обязанности главного тренера «Портленда» стал ассистент Тьяго Сплиттер. В первом матче под его руководством клуб из Орегона нанес первое поражение в сезоне «Голден Стэйт» — 139:119.
"Надо признать, что это непростой момент. Нам всем отлично работалось с Чонси, сейчас мы мысленно с ним и его семьей. Но у нас есть работа, и нам надо двигаться вперед.
Не самые благоприятные условия для дебюта, но я должен быть готов. Собственно, я готов«, — сказал экс-центровой “Сан-Антонио”.
Единственный опыт работы главным тренером у бразильца до сегодняшнего дня был в «Париже» в прошлом сезоне.