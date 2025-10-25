Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нам надо двигаться дальше». «Портленд» разгромил «Голден Стэйт» в первом матче под руководством Сплиттера

Чонси Биллапс проходит по делу о нелегальных ставках и покере, НБА отстранила специалиста после арестов в рамках расследования ФБР.

Источник: Спортс"

Исполняющим обязанности главного тренера «Портленда» стал ассистент Тьяго Сплиттер. В первом матче под его руководством клуб из Орегона нанес первое поражение в сезоне «Голден Стэйт» — 139:119.

"Надо признать, что это непростой момент. Нам всем отлично работалось с Чонси, сейчас мы мысленно с ним и его семьей. Но у нас есть работа, и нам надо двигаться вперед.

Не самые благоприятные условия для дебюта, но я должен быть готов. Собственно, я готов«, — сказал экс-центровой “Сан-Антонио”.

Единственный опыт работы главным тренером у бразильца до сегодняшнего дня был в «Париже» в прошлом сезоне.