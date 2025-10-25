Кевин Дюрэнт о двух поражениях: «Игроки и тренеры в ярости. И мне нравится эта энергия»

«Тренерский штаб в ярости, игроки в ярости. Мы хотим совсем других результатов, хотя и понимаем, что на данном этапе все только начинается. Так что мне нравится эта энергия, нравится наша реакция», — заявил Дюрэнт.
В четвертой четверти матча с «Детройтом» Кевин набрал 14 очков. Ни один другой игрок «Хьюстона» не набрал больше трех.
«Нашел нужный баланс, когда вернулся в четвертой четверти. Я играл агрессивно и заставил их сдваиваться. Это давало нам хорошие возможности для атаки», — добавил звездный форвард.