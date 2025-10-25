Баскетболистки «МИНСКА» прервали победную серию «Горизонта» в чемпионате Беларуси

В первой половине сегодняшнего поединка шла равная борьба, а после большого перерыва вице-чемпионки ушли в отрыв и в итоге выиграли с преимуществом в два десятка очков — 64:44. До этого поражения «Горизонт» одержал шесть побед подряд. Баскетболистки «МИНСКА» идут без потерь — шесть викторий в шести встречах. Гродненская «Олимпия» не оставила никаких шансов на успех своей молодежной команде, победив с разницей в 71 очко — 109:38. После сегодняшних игр положение в лидирующей группе таково: «Горизонт» — 13 очков (7 матчей), «МИНСК» — 12 (6), «Олимпия» — 11 (6).