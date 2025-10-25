Баскетболистки «МИНСКА» прервали победную серию «Горизонта» в чемпионате Беларуси

В первой половине сегодняшнего поединка шла равная борьба, а после большого перерыва вице-чемпионки ушли в отрыв и в итоге выиграли с преимуществом в два десятка очков — 64:44. До этого поражения «Горизонт» одержал шесть побед подряд. Баскетболистки «МИНСКА» идут без потерь — шесть викторий в шести встречах. Гродненская «Олимпия» не оставила никаких шансов на успех своей молодежной команде, победив с разницей в 71 очко — 109:38. После сегодняшних игр положение в лидирующей группе таково: «Горизонт» — 13 очков (7 матчей), «МИНСК» — 12 (6), «Олимпия» — 11 (6).
Лидер мужского чемпионата могилевский «Борисфен» одержал пятую победу кряду, переиграв на своей арене баскетболистов брестской «Виктории» со счетом 79:74. Брестчане потерпели пятое фиаско подряд. Витебский «Рубон» победил у себя дома воспитанников РГУОР с результатом 100:81. Вчера обладатели серебра баскетболисты «МИНСКА» разгромили на своей площадке действующего чемпиона страны «Гродно-93» с преимуществом в 22 очка — 78:56. Положение в группе лидеров после 5 туров: «Борисфен» — 10 очков, «МИНСК» — 9, «Гродно-93» — 8.