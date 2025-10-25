Илона Корстин: «Овечкин — живая легенда. Он достойно представляет Россию за рубежом. Мы им гордимся и желаем дальнейших успехов, побед, главное — здоровья»

— Овечкин — это живая легенда. Хочу поздравить Александра с его выдающимся результатом — 899-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он очень достойно представляет нашу страну за рубежом. Мы им гордимся и желаем дальнейших успехов, побед, главное — здоровья.
— Можно ли сказать, что Овечкин для мирового хоккея, то же самое, что Леброн Джеймс для мирового баскетбола?
— Безусловно, можно. Так и скажу, — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
Андрей Кириленко: «Мы живем в эпоху трех величайших игровиков — Джеймса, Месси и Овечкина. Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности».