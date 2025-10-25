Ричмонд
Илона Корстин: «Овечкин — живая легенда. Он достойно представляет Россию за рубежом. Мы им гордимся и желаем дальнейших успехов, побед, главное — здоровья»

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 899 голов в регулярках.

Источник: Спортс"

— Овечкин — это живая легенда. Хочу поздравить Александра с его выдающимся результатом — 899-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он очень достойно представляет нашу страну за рубежом. Мы им гордимся и желаем дальнейших успехов, побед, главное — здоровья.

— ⁠Можно ли сказать, что Овечкин для мирового хоккея, то же самое, что Леброн Джеймс для мирового баскетбола?

— Безусловно, можно. Так и скажу, — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Андрей Кириленко: «Мы живем в эпоху трех величайших игровиков — Джеймса, Месси и Овечкина. Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше