Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Амосов набрал 42+7 в матче молодежной испанской лиги против «Валенсии»

17-летний российский форвард «Реала» провел 3 матча в Liga U — молодежном турнире испанского чемпионата.

Амосов лидирует в турнире по результативности, набирая 23,33 очка в среднем.

В последнем матче против Валенсии (107:85) на его счету 42 очка, 7 подборов, 2 передачи и 3 перехвата при 12 точных из 20 попыток с игры и 8 из 12 из-за дуги.