Трэй Янг: «Обо мне существует масса заблуждений. Думаю, многое изменится уже в этом сезоне»

«Думаю, все будет отлично. Я не переживаю по этому поводу. Хоть мне и хотелось бы остаться в “Хокс”, но не все зависит от меня. Я могу контролировать только настоящее. И знаю, что когда мы побеждаем — выигрывают все. Я понимаю, что может дать победа.
Если что-то пойдет не так — травма, здоровье или другие вещи, которые вне моего контроля — значит, так задумано свыше. Моя задача — чтобы мои парни, включая Куина (Снайдера), были в порядке и добивались успеха.
Обо мне существует масса заблуждений. Со временем все изменится — я в это искренне верю. И думаю, многое изменится уже в этом сезоне", — заявил 27-летний разыгрывающий.