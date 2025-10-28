Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трэй Янг: «Обо мне существует масса заблуждений. Думаю, многое изменится уже в этом сезоне»

Трэй Янг вступает в последний гарантированный год своего пятилетнего контракта на 215 миллионов долларов, не достигнув договоренности о продлении контракта до старта сезона.

«Думаю, все будет отлично. Я не переживаю по этому поводу. Хоть мне и хотелось бы остаться в “Хокс”, но не все зависит от меня. Я могу контролировать только настоящее. И знаю, что когда мы побеждаем — выигрывают все. Я понимаю, что может дать победа.

Если что-то пойдет не так — травма, здоровье или другие вещи, которые вне моего контроля — значит, так задумано свыше. Моя задача — чтобы мои парни, включая Куина (Снайдера), были в порядке и добивались успеха.

Обо мне существует масса заблуждений. Со временем все изменится — я в это искренне верю. И думаю, многое изменится уже в этом сезоне", — заявил 27-летний разыгрывающий.