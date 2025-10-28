Ричмонд
Лаури Маркканен набрал 51 очко, «Юта» одолела «Финикс» в овертайме

Бигмен «Юты» набрал 51 очко в матче с «Финиксом» (138:134 ОТ). За 45 минут финн реализовал 14 из 32 с игры (6 из 13 из-за дуги) и 17 из 17 с линии.

В активе Маркканена также 14 подборов и 3 передачи при 1 потере. Штрафные броски на последних секундах гарантировали «Джаз» победу, а лидеру команды принесли новый рекорд.

Ранее лучшим показателем Лаури были 49 очков в матче с «Рокетс» в 2023 году.