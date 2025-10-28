Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гэйб Винсент пропустит от 2 до 4 недель

После прохождения процедуры МРТ у Гэйба Винсента были диагностированы небольшой разрыв и растяжение связок левой лодыжки, баскетболист пропустит от 2 до 4 недель.

Защитник получил травму в третьей четверти вчерашнего матча против «Сакраменто» и после игры покинул арену в защитном ботинке.

Винсент выходил в стартовом составе «Лейкерс» в трех первых матчах сезона, заменяя травмированного Леброна Джеймса.