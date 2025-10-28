43 очка Тайриза Макси помогли «Филадельфии» одержать третью победу подряд

Макси реализовал 15 из 32 бросков с игры, 4 из 11 трехочковых и 9 из 10 штрафных. Также на его счету 4 подбора и 8 передач.
Новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб добавил 26 очков и 7 передач, Келли Убре — 25 очков и 10 подборов.
В составе «Орландо» выделялся Паоло Банкеро, набравший 32 очка, 7 подборов и 5 передач.
«Филадельфия» победила в третий раз за три матча нового сезона. Чтобы добыть три победы в прошлом году команде потребовались 15 игр.
MVP-2023 Джоэл Эмбиид пропустил встречу с «Мэджик», получив отдых.