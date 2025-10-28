Макс Кристи о 2 очках и 1/9 с игры у Флэгга против «Тандер»: «Команда недостаточно помогает ему»

Нам, его товарищам по команде, нужно предоставлять Флэггу более удобные возможности для атаки и снижать уровень стресса. Нам нужно ставить более эффективные заслоны, нужно делать его открытым, нужно делать так, чтобы он чувствовал себя гораздо комфортнее, чем, как мне кажется, он чувствует себя сейчас. Все это зависит не только от него. Это зависит от всей команды.