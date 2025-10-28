Ричмонд
Амаре Стаудемайр: «Когда Кармело перешел в “Никс”, большая часть нашей сыгранности попросту улетучилась»

«Когда я только попал в “Нью-Йорк”, то видел в этом идеальный вариант. Я вырос в Нью-Йорке — переехал туда в третьем классе и прожил там несколько лет, поэтому город был мне знаком. Кроме того, там тренировал Майк Д’Антони, и я понимал, что он позволит мне раскрыть всю мою игру.

Источник: Спортс"

В то время многие думали, что я лишь игрок пик-н-ролла, что могу только это, но это было далеко от правды. В «Нью-Йорк» я смог показать весь свой арсенал и играть в командный баскетбол, вовлекая в игру таких ребят, как Уилсон Чендлер, Рэймонд Фелтон, Галлинари. Все эти ребята проводили свои лучшие сезоны.

Но потом мы приобрели еще одного суперзвезду — Кармело. А ему нужно много внимания. Когда он присоединился к нам, мяч перестал так активно двигаться. Кармело один из лучших в атаке, и когда получает мяч, он ищет возможность набрать очки. Так что большая часть нашей сыгранности в то время попросту улетучилась.

К тому же я начал сталкиваться с травмами во второй и третий год, что тоже влияло на игру. Так все и сложилось в «Нью-Йорке» в тот период", — поделился шестикратный участник Матча всех звезд НБА.