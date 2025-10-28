«Это улучшает отношения между фанатами и игроками». Кевин Дюрэнт объяснил, почему считает свой троллинг в соцсетях полезным для НБА

Как я уже сказал, если смотреть на картину в целом, я действительно верю, что те люди, на которых я иногда «наезжаю», получают удовольствие от этого взаимодействия. Возможно, это подтолкнет их купить еще больше билетов на матчи НБА, оформить подписку на сервисы лиги или сильнее увлечься нашей игрой. Понимаете, о чем я?