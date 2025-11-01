«Буллс» впервые со времен Джордана стартовали с 5−0

Это всего лишь третий раз в истории клуба, когда «Чикаго» начинает сезон с 5−0, и впервые с легендарной эпохи Майкла Джордана 90-х годов.
